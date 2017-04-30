МЮ и Ливерпуль поборются за Фабрегаса
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
«Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» следят за ситуацией вокруг С. Фабрегаса, который пока ещё не определился со своим футбольным будущем.
По данным источника The Sun, Сеск близок к уходу из состава «Челси» в связи с отсутствием постоянного игрового времени. Но отметим, что А. Конте в последних играх всё чаще доверяет испанцу место в стартовых 11-ти своей команды.
«Челси» хочет получить за легионера по крайней мере 30 000 000 евро. Со своим клубом Фабрегас связан трудовым договором ещё на 2 года. Если Синие согласятся на возможное ущемление своих финансовых аппетитов, уход многоопытного исполнителя со «Стэмфорд Бридж» смотрится едва ли не очевидным.
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