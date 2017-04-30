РБ Лейпциг заинтересовался Гнабри

С. Гнабри настолько ярко проявляет себя в текущем сезоне, что в его услугах уже заинтересован ряд топ-клубов Германии. Недавно сообщалось об интересе к Сержу со стороны «Баварии» и «Боруссии» (Д), сегодня же поступила информация об активности «Лейпцига», что в результате подтвердилось с уст Р. Хазенхюттля, наставника «Вердера».



«Его желают приобрести практически все немецкие клубы. Несомненно, это очень интересный исполнитель. В начале этого сезона немногие предрекали успех Гнабри в Бундеслиге», — говорит Ральф.



«Вердер» приобрёл Гнабри за 5 000 000 евро из «Арсенала» минувшим летом. В сезоне 2016/2017 он забил 10 мячей в 24-х играх за Музыкантов.