Монако нацелился на молодого защитника Лиона Гаспара
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Ж. Гаспар, 20-летний крайний оборонительный игрок «Лиона», интересует управление княжеского клуба «Монако» (источник — L'Equipe).
Гаспар отметил своё 20-летие в конце прошлого месяца, однако пока ещё не имеет профессионального контракта с Ткачами. Причина этого заключается в несогласии между сторонами относительно финансовых условий трудового договора.
Данную ситуацию хочет использовать в своих целях «Монако», который уже занимается переговорами непосредственно с игроком.
Футбольные эксперты считают Жорди одним из самых многообещающих представителей лионской академии. Впрочем, в текущем сезоне Гаспар только трижды играл за главную команду «Олимпика».
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