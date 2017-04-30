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Игрок Эвертона доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство

Дата публикации: Вчера, 23:47 | Категория: Новости футбола

Игрок Эвертона доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство

А. Леннон, крайний полузащитник ливерпульского «Эвертона», угодил в больницу. Представитель Ирисок подозревается в проблемах с психикой, о чём сообщил Sky Sports.

По сведениям данного телевизионного канала, ночью Аарон блуждал вблизи небезопасной трассы Eccles Old Road. Из-за странного поведения, полицейские задержали и допросили 30-летнего игрока, после чего отправили его для медицинского осмотра в местную больницу. «Эвертон» заявил о текущем прохождении игроком лечения от недуга, который вызван моральным стрессом.

Свою последнюю игру за Ирисок Леннон провёл ещё в феврале, когда выходил на поле в игре с аутсайдером «Миддлсбро».

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