Барселона провела переговоры с Лораном Бланом

Известный французский менеджер Л. Блан может возглавить тренерский штаб испанской «Барселоны», о чём проинформировал каталонский источник Catalunya Ràdio.



Между Лораном и управлением действующего чемпиона Испании уже состоялись начальные переговоры. Следует напомнить, что текущий наставник сине-гранатовых Л. Энрике ранее заявил о своём уходе из клуба по окончанию сезона 2016/2017. Такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами, по словам самого Луиса.



Предыдущим летом Блана уволили с должности менеджера «Пари Сен-Жермен». После него в клуб пришёл У. Эмери, и, по мнению болельщиков команды, провалил начало сезона.



Также Блан известен своей работой с составом национальной французской команды.