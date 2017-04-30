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Барселона провела переговоры с Лораном Бланом

Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола

Барселона провела переговоры с Лораном Бланом

Известный французский менеджер Л. Блан может возглавить тренерский штаб испанской «Барселоны», о чём проинформировал каталонский источник Catalunya Ràdio.

Между Лораном и управлением действующего чемпиона Испании уже состоялись начальные переговоры. Следует напомнить, что текущий наставник сине-гранатовых Л. Энрике ранее заявил о своём уходе из клуба по окончанию сезона 2016/2017. Такое решение было принято в связи с личными обстоятельствами, по словам самого Луиса.

Предыдущим летом Блана уволили с должности менеджера «Пари Сен-Жермен». После него в клуб пришёл У. Эмери, и, по мнению болельщиков команды, провалил начало сезона.

Также Блан известен своей работой с составом национальной французской команды.

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