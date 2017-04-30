Арестован президент футбольной ассоциации Чехии

М. Пелта, глава чешской ФА, был арестован полицейскими, о чём проинформировал ресурс Seznam.cz. Футбольный функционер был арестован при попытке отправиться в Монако на первую игру полуфинала ЛЧ между Монегасками и «Ювентусом».



Был проведён обыск в здании главного руководящего футбольного органа страны. Три сотрудника и одно юридическое лицо уже получили в свой адрес выдвинутые обвинения.



Кроме Мирослава, за решётку может «угодить» и руководитель спортивного департамента. Расследованием всех этих дел будет заниматься непосредственно прокуратура города Праги, столицы Чешской Республики.