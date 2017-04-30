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Четверг 04 мая

22:05  cleag Сельта – Манчестер Юнайтед
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Арестован президент футбольной ассоциации Чехии

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Арестован президент футбольной ассоциации Чехии

М. Пелта, глава чешской ФА, был арестован полицейскими, о чём проинформировал ресурс Seznam.cz. Футбольный функционер был арестован при попытке отправиться в Монако на первую игру полуфинала ЛЧ между Монегасками и «Ювентусом».

Был проведён обыск в здании главного руководящего футбольного органа страны. Три сотрудника и одно юридическое лицо уже получили в свой адрес выдвинутые обвинения.

Кроме Мирослава, за решётку может «угодить» и руководитель спортивного департамента. Расследованием всех этих дел будет заниматься непосредственно прокуратура города Праги, столицы Чешской Республики.

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