Арестован президент футбольной ассоциации Чехии
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
М. Пелта, глава чешской ФА, был арестован полицейскими, о чём проинформировал ресурс Seznam.cz. Футбольный функционер был арестован при попытке отправиться в Монако на первую игру полуфинала ЛЧ между Монегасками и «Ювентусом».
Был проведён обыск в здании главного руководящего футбольного органа страны. Три сотрудника и одно юридическое лицо уже получили в свой адрес выдвинутые обвинения.
Кроме Мирослава, за решётку может «угодить» и руководитель спортивного департамента. Расследованием всех этих дел будет заниматься непосредственно прокуратура города Праги, столицы Чешской Республики.
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