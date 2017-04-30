Арсенал готов выслушать предложения по Озилу

Неудачно выступающий в текущем сезоне «Арсенал» готов распрощаться со своим плеймейкером, игра которого в сезоне 2016/2017 также не удовлетворяет болельщиков команды. Впрочем, за М. Озила Канониры настроены получить не менее 50 000 000 евро.



Невзрачные выступления Месута в рамках Премьер-лиги Англии вынудили управление «Арсенала» принять решение о необходимости продажи немецкого турка. Боссы «Арсенала» убеждены: прогресс игрока в этом клубе уже маловероятен.



Помимо некоторых топ-клубов Европы, за ситуацией вокруг Озила активно следит «Фенербахче». Сам игрок якобы не против попробовать свои силы в турецкой Суперлиге.