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Арсенал готов выслушать предложения по Озилу

Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола

Арсенал готов выслушать предложения по Озилу

Неудачно выступающий в текущем сезоне «Арсенал» готов распрощаться со своим плеймейкером, игра которого в сезоне 2016/2017 также не удовлетворяет болельщиков команды. Впрочем, за М. Озила Канониры настроены получить не менее 50 000 000 евро.

Невзрачные выступления Месута в рамках Премьер-лиги Англии вынудили управление «Арсенала» принять решение о необходимости продажи немецкого турка. Боссы «Арсенала» убеждены: прогресс игрока в этом клубе уже маловероятен.

Помимо некоторых топ-клубов Европы, за ситуацией вокруг Озила активно следит «Фенербахче». Сам игрок якобы не против попробовать свои силы в турецкой Суперлиге.

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