Интер собирается приобрести Турана

Перейдя в стан «Барселоны», А. Туран не смог стать здесь основополагающим исполнителем, несмотря на внушительное количество трофеев, обладателями которых Арде удалось стать за несколько сезонов в Каталонии.



По данным CNN, приобрести Турана намерен «Интернационале». Как сообщает источник, Арда оказался в шорт-листе возможных грядущих приобретений сине-чёрных.



Миланцы готовят примерно 150 000 000 евро на летнюю трансферную кампанию, потому вряд ли приобретение Турана будет расцениваться «Интером» как трудновыполнимая задача. Текущая трансферная цена турка составляет примерно 35 000 000 евро. За столько же он и перешёл в «Барселону».