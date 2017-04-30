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Тоттенхэм проявляет интерес к Заха

Дата публикации: Вчера, 23:29 | Категория: Новости футбола

Тоттенхэм проявляет интерес к Заха

У. Заха, фланговый хавбек «Кристал Пэлас», уже этим летом может оказаться в другом лондонском клубе. Тем более, Хрустальные не против расстаться с игроком, который своими яркими выступлениями приковал внимание к себе не только со стороны «Тоттенхэма». Впрочем, Шпоры активнее всех интересуются возможной продажей Уилфрида.

По версии The Telegraph, М. Почеттино, наставник столичного британского клуба, побеседует с президентом Шпор с целью убедить того в целесообразности траты денег на приобретение Заха.

Управленцев «Тоттенхэма» не устраивает тот факт, что Заха вынужден каждые два года пропускать по месяцу в АПЛ из-за выступлений на Кубке Африки.

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