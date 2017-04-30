  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Фавр или Билич могут возглавить Байер

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Фавр или Билич могут возглавить Байер

Аптекари готовятся к назначению нового главного тренера, поскольку намерены распрощаться с Т. Коркутом (источник — онлайн-издание Sport1).

В 31-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» вытащил из своих ворот 4 мяча, ответив только одним в ворота «Шальке». По сведениям источника, леверкузенцы присматриваются к кандидатурам Л. Фавра и С. Билича («Ницца» и «Вест Хэм» соответственно).

Коркут принял немецкую команду в марте, вслед за увольнением Р. Шмидта. Впрочем, после ухода Роджера результаты команды не стали более радужными — «Байер» располагается на данный момент на 12-й строчке турнирной таблицы своего чемпионата. В Лиге Чемпионов Аптекари остановились на стадии 1/8 финала.

Нравится
Похожие новости:
  • Bild: Драгович близок к переходу в Байер
    Bild: Драгович близок к переходу в Байер
    Центральный оборонец украинского «Динамо» может переехать в Германию – к его услугам проявил интерес «Байер»...
  • Спортдир Валенсии: Айестеран — кандидат №1
    Спортдир Валенсии: Айестеран — кандидат №1
    Представитель Летучих Мышей Х.Г. Питарч сообщил, что в новом сезоне менеджером «Валенсии» наверняка будет Пако Айестеран. После ухода...
  • Верона: Фавр — альтернатива Корини
    Верона: Фавр — альтернатива Корини
    Швейцарский специалист Люсьен Фавр, ранее тренировавший «Боруссию М», близок к тому, чтобы возглавить «Верону». Как...
  • Определились участники плей-офф Лиги Чемпионов
    Определились участники плей-офф Лиги Чемпионов
    Вчера вечером состоялся последний, 6 тур группового этапа Лиги Чемпионов, после которого стали известны все 16 команд участников плей-офф ЛЧ. Стоит...
  • «Байер» проявляет интерес к футболисту «Гамбурга»
    «Байер» проявляет интерес к футболисту «Гамбурга»
    Ливеркузенский «Байер», который ищет надежного крайнего защитника, присматривается к 26-летнему футболисту «Гамбурга». Как...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close