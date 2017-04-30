Фавр или Билич могут возглавить Байер

Аптекари готовятся к назначению нового главного тренера, поскольку намерены распрощаться с Т. Коркутом (источник — онлайн-издание Sport1).



В 31-м туре немецкой Бундеслиги «Байер» вытащил из своих ворот 4 мяча, ответив только одним в ворота «Шальке». По сведениям источника, леверкузенцы присматриваются к кандидатурам Л. Фавра и С. Билича («Ницца» и «Вест Хэм» соответственно).



Коркут принял немецкую команду в марте, вслед за увольнением Р. Шмидта. Впрочем, после ухода Роджера результаты команды не стали более радужными — «Байер» располагается на данный момент на 12-й строчке турнирной таблицы своего чемпионата. В Лиге Чемпионов Аптекари остановились на стадии 1/8 финала.