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Ливерпуль нацелился на Иско

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль нацелился на Иско

Иско, неосновной хавбек «Реала» (Мадрид), попал в сферу интересов «Ливерпуля» (в лице менеджера клуба Ю. Клоппа). Информация получена от онлайн-издания Sport.es.

По данным источника, представитель национальной испанской команды не заинтересован в продлении трудового договора со Сливочными. По крайней мере, для начала Аларкон должен получить информацию о своей роли в новом сезоне.

Помимо Красных, за ситуацией вокруг Иско следят также «Челси» на пару с «Манчестер Юнайтед», который потерял своего лидера Ибрагимовича примерно на 9-12 месяцев.

Руководство Сливочных желает переоформить соглашение с Иско до 2022-го года, так как текущее истечёт уже в 2018-м году.

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