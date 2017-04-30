Ливерпуль нацелился на Иско

Иско, неосновной хавбек «Реала» (Мадрид), попал в сферу интересов «Ливерпуля» (в лице менеджера клуба Ю. Клоппа). Информация получена от онлайн-издания Sport.es.



По данным источника, представитель национальной испанской команды не заинтересован в продлении трудового договора со Сливочными. По крайней мере, для начала Аларкон должен получить информацию о своей роли в новом сезоне.



Помимо Красных, за ситуацией вокруг Иско следят также «Челси» на пару с «Манчестер Юнайтед», который потерял своего лидера Ибрагимовича примерно на 9-12 месяцев.



Руководство Сливочных желает переоформить соглашение с Иско до 2022-го года, так как текущее истечёт уже в 2018-м году.