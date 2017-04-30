Ливерпуль нацелился на Иско
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
Иско, неосновной хавбек «Реала» (Мадрид), попал в сферу интересов «Ливерпуля» (в лице менеджера клуба Ю. Клоппа). Информация получена от онлайн-издания Sport.es.
По данным источника, представитель национальной испанской команды не заинтересован в продлении трудового договора со Сливочными. По крайней мере, для начала Аларкон должен получить информацию о своей роли в новом сезоне.
Помимо Красных, за ситуацией вокруг Иско следят также «Челси» на пару с «Манчестер Юнайтед», который потерял своего лидера Ибрагимовича примерно на 9-12 месяцев.
Руководство Сливочных желает переоформить соглашение с Иско до 2022-го года, так как текущее истечёт уже в 2018-м году.
Похожие новости:
Барселона следит за ситуацией Иско в Реале
«Барселона» серьёзно настроена относительно полузащитника своего главного конкурента. По сведениям Diario Gol, сине-гранатовые продолжают...
«Барселона» серьёзно настроена относительно полузащитника своего главного конкурента. По сведениям Diario Gol, сине-гранатовые продолжают...
Арсенал планирует воспользоваться ситуацией Иско в Реале
Хавбек «Реала» (Мадрид) Ф. Иско Аларкон может уже в следующем месяце сменить коллектив. По данным Sunday People, игрок национальной...
Хавбек «Реала» (Мадрид) Ф. Иско Аларкон может уже в следующем месяце сменить коллектив. По данным Sunday People, игрок национальной...
Бавария и Тоттенхэм поборются за Иско
Звёздный вингер «Реала» имеет возможность перейти из клуба, где не является основным исполнителем, в «Тоттенхэм» или...
Звёздный вингер «Реала» имеет возможность перейти из клуба, где не является основным исполнителем, в «Тоттенхэм» или...
Милан нацелился на Иско
El Mundo Deportivo утверждает, что новые управляющие «Милана» из Китая намерены оформить трансфер хавбека мадридского «Реала»...
El Mundo Deportivo утверждает, что новые управляющие «Милана» из Китая намерены оформить трансфер хавбека мадридского «Реала»...
CdS: Ювентус нацелился на Иско
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Реала» Иско, передает «Corriere dello...
Туринский «Ювентус» рассматривает возможность покупки полузащитника «Реала» Иско, передает «Corriere dello...