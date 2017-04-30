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Марсель заинтересован в услугах защитника Арсенала

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Марсель заинтересован в услугах защитника Арсенала

«Марсель» заинтересовался центральным защитником столичного английского «Арсенала» Л. Косельни.

По версии авторитетного информационного ресурса TF1, летом французский клуб попытается договориться с Канонирами относительно трансфера 31-летнего игрока. Пока что неизвестно, на каких финансовых условиях может осуществиться данная сделка.

О. Жиру, центрфорвард «Арсенала», также интересен провансальцам. Игрок уже знает об интересе к нему со стороны «Олимпика», однако не будет принимать никаких решений, пока не выяснится будущее в команде А. Венгера.

«Марсель», как ранее сообщалось, намерен выплатить за форварда национальной французской команды 23 500 000 евро.

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