Марсель заинтересован в услугах защитника Арсенала

«Марсель» заинтересовался центральным защитником столичного английского «Арсенала» Л. Косельни.



По версии авторитетного информационного ресурса TF1, летом французский клуб попытается договориться с Канонирами относительно трансфера 31-летнего игрока. Пока что неизвестно, на каких финансовых условиях может осуществиться данная сделка.



О. Жиру, центрфорвард «Арсенала», также интересен провансальцам. Игрок уже знает об интересе к нему со стороны «Олимпика», однако не будет принимать никаких решений, пока не выяснится будущее в команде А. Венгера.



«Марсель», как ранее сообщалось, намерен выплатить за форварда национальной французской команды 23 500 000 евро.