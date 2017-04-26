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Джеко попал в сферу интересов Милана

Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола

Джеко попал в сферу интересов Милана

По информации издания Corriere dello Sport, «Милан» присматривается к персоне Э. Джеко, форварда, выступающего за «Рому» на текущем этапе времени.

Наставник миланского гранда В. Монтелла нуждается в усилении позиции форварда. В его составе уже есть такие амбициозные исполнители, как К. Бакка и Дж. Лападула, однако Винченцо надеется на привлечение в команду более эффективного нападающего. Один из возможных кандидатов на усиление состава Дьяволов — Э. Джеко.

Впрочем, римляне не горят желанием расставаться со своим игроком, поэтому повесили на него ценник в размере 35 000 000 евро, что может стать преградой для китайских инвесторов «Милана».

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