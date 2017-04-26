Источник: Эден Азар контактировал с Реалом

Сага с возможным переходом Э. Азара в «Реал» (Мадрид) продолжается — бельгийская газета Sport Foot Magazine проинформировала о контактировании лидера «Челси» со Сливочными.



Ранее поступала информация, что президент «Реала» намеревается уже этим летом договориться с лондонцами относительно продажи Азара. Цель Переса — сформировать благоприятное впечатление о своей деятельности у болельщиков клуба перед следующими выборами президента Сливочных.



Отметим, что ранее подобные ходы уже приносили Флорентино успех. Фанаты клуба воодушевлённо восприняли приглашение К. Бензема, Х. Алонсо, Кака, Роналду и Г. Бэйла. За валлийца «Реалу» пришлось выложить 100 000 000 евро.