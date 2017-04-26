Ливерпуль нацелился на полузащитника Фрайбурга

М. Филипп, хавбек немецкого «Фрайбурга», заинтересовал своими действиями в официальных матчах наставника «Ливерпуля» Ю. Клоппа, о чём извещает Badische Zeitung.



По версии источника, на покупку 23-летнего полузащитинка нацелен не только мерсисайдский клуб. Помимо «Ливерпуля», Максимилиан сумел обратить внимание к своей персоне со стороны «Боруссии» (Д), а также «РБ Лейпцига». Игрок успел заявить, что предпочитает продолжить свою карьеру во «Фрайбурге», учитывая высокие шансы команды пробиться в розыгрыш Лиги Европы следующего сезона.



В 21-й проведённой игре Бундеслиги сезона 2016/2017 Филипп забил 8 мячей и отдал два голевых паса.