Барселона хочет включить Альбу в сделку по Тео Эрнандесу
Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола
Т. Эрнандес, фланговый оборонец «Алавеса», принадлежащий по контракту мадридскому «Атлетико», по-прежнему находится в спектре интересов «Барселоны».
Помимо каталонцев, на 19-летнего Тео также будет претендовать «Реал» (Мадрид), который якобы готов выплачивать игроку до 9 000 000 евро за 1 отыгранный сезон.
Тео может стоить своему новому клубу примерно 36 000 000 евро.
Блаугранас не намерены платить футболисту столько же, сколько мадридцы, однако готовы предоставить гарантии наличия постоянного места в стартовом составе. По версии AS, «Барса» даже намеревается отдать «Атлетико» 28-летнего Ж. Альбу на временной основе ради склонения Матрасников в свою сторону.
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