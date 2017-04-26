Барселона хочет включить Альбу в сделку по Тео Эрнандесу

Т. Эрнандес, фланговый оборонец «Алавеса», принадлежащий по контракту мадридскому «Атлетико», по-прежнему находится в спектре интересов «Барселоны».



Помимо каталонцев, на 19-летнего Тео также будет претендовать «Реал» (Мадрид), который якобы готов выплачивать игроку до 9 000 000 евро за 1 отыгранный сезон.



Тео может стоить своему новому клубу примерно 36 000 000 евро.



Блаугранас не намерены платить футболисту столько же, сколько мадридцы, однако готовы предоставить гарантии наличия постоянного места в стартовом составе. По версии AS, «Барса» даже намеревается отдать «Атлетико» 28-летнего Ж. Альбу на временной основе ради склонения Матрасников в свою сторону.