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МЮ близок к подписанию Андреа Белотти

Дата публикации: Вчера, 23:57 | Категория: Новости футбола

МЮ близок к подписанию Андреа Белотти

Порванные крестообразные связки З. Ибрагимовича стали огромной неприятностью не только для самого игрока, но и для управления его клуба, которое вынуждено вновь проявлять активность на трансферном рынке с целью восполнения потери забивного шведа.

По версии Daily Mail, Ж. Моуриньо присматривается к А. Белотти, нападающему «Торино» и национальной итальянской команды. Впрочем, Манкунианцам придётся выложить огромную сумму за Андреа, учитывая, что президент Быков уже повесил ценник на своего лидера в размере 100 000 000 евро.

Португальский менеджер Красных Дьяволов всё же готов попытаться выторговать Белотти, который наколотил в текущем сезоне Серии А 25 голов.

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