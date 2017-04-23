МЮ близок к подписанию Андреа Белотти
Дата публикации: Вчера, 23:57 | Категория: Новости футбола
Порванные крестообразные связки З. Ибрагимовича стали огромной неприятностью не только для самого игрока, но и для управления его клуба, которое вынуждено вновь проявлять активность на трансферном рынке с целью восполнения потери забивного шведа.
По версии Daily Mail, Ж. Моуриньо присматривается к А. Белотти, нападающему «Торино» и национальной итальянской команды. Впрочем, Манкунианцам придётся выложить огромную сумму за Андреа, учитывая, что президент Быков уже повесил ценник на своего лидера в размере 100 000 000 евро.
Португальский менеджер Красных Дьяволов всё же готов попытаться выторговать Белотти, который наколотил в текущем сезоне Серии А 25 голов.
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