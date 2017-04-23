  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Дата публикации: Вчера, 23:53 | Категория: Новости футбола

Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Определён самый впечатляющий игрок текущего сезона Премьер-лиги Англии. Им стал 26-летний Н. Канте, хавбек «Челси». Голосование проводилось Профсоюзом футболистов Британии (PFA). К слову, подобное звание — первое для футболиста в его карьере. В сезоне 2015/2016 победителем стал Р. Марез, тогда ещё партнёр Канте по команде.

Помимо француза, среди номинантов числился и другой игрок Синих — Э. Азар. От «Ман Юнайтед» был представлен З. Ибрагимович, от «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Эвертона» Х. Кейн, А. Санчес и Р. Лукаку соответственно.

Данная награда ранее уже вручалась игрокам французской национальности. В 00-х годах этой премии были удостоены Т. Анри и П. Виейра.

Нравится
Похожие новости:
  • Манчестер Юнайтед готов приобрести Канте за € 25 млн
    Манчестер Юнайтед готов приобрести Канте за € 25 млн
    По сведениям Mirror, хавбек «Лестера» и национальной французской сборной Н. Канте имеет все шансы оказаться в «Манчестер...
  • СМИ: Челси ведет переговоры с Канте
    СМИ: Челси ведет переговоры с Канте
    На трибунах стадиона, принимавшего позавчера товарищеский матч между шотландцами и французами, присутствовали представители лондонского...
  • Ювентус держит на радаре Кавани, Бентеке, Лукаку и Канте
    Ювентус держит на радаре Кавани, Бентеке, Лукаку и Канте
    Управление Старой Синьоры намерено поторговаться с «ПСЖ», «Ливерпулем», «Эвертоном» и «Лестером» (по...
  • Марез — игрок сезона в АПЛ
    Марез — игрок сезона в АПЛ
    Ассоциация профессиональных футбольных игроков Англии объявила имя лучшего игрока текущего сезона в лиге. Рияд Марез, забивший 17 голов и отдавший...
  • Анри: Арсеналу следует задуматься о покупке Канте
    Анри: Арсеналу следует задуматься о покупке Канте
    Легендарный форвард «Арсенала» Тьерри Анри заявил, что его клубу стоит задуматься о приобретении полузащитника «Лестера»...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close