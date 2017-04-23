Канте признан игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Определён самый впечатляющий игрок текущего сезона Премьер-лиги Англии. Им стал 26-летний Н. Канте, хавбек «Челси». Голосование проводилось Профсоюзом футболистов Британии (PFA). К слову, подобное звание — первое для футболиста в его карьере. В сезоне 2015/2016 победителем стал Р. Марез, тогда ещё партнёр Канте по команде.



Помимо француза, среди номинантов числился и другой игрок Синих — Э. Азар. От «Ман Юнайтед» был представлен З. Ибрагимович, от «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Эвертона» Х. Кейн, А. Санчес и Р. Лукаку соответственно.



Данная награда ранее уже вручалась игрокам французской национальности. В 00-х годах этой премии были удостоены Т. Анри и П. Виейра.