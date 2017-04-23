Хавбек Монако Лемар попал в шорт-лист Ювентуса
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
«Ювентус» предметно заинтересован в подписании флангового хавбека «Монако» Т. Лемара.
По данным Tuttosport, 21-летний Томас — один из пунктов в расширенном списке Старой Синьоры на грядущий трансферный период.
Фееричный сезон для «Монако» может завершиться и ещё одной потерей для клуба — тот же «Ювентус» присматривается и к Б. Силве. Альтернативный претендент на пополнение состава действующего итальянского чемпиона — Д. Коста, полузащитник «Баварии».
Напомним, именно с «Монако» придётся сразиться «Ювентусу» в 1/2 финала ЛЧ. В ходе очной встречи скауты туринцев проанализируют целесообразность ведения переговоров по Лемару и Силве.
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