Хавбек Монако Лемар попал в шорт-лист Ювентуса

«Ювентус» предметно заинтересован в подписании флангового хавбека «Монако» Т. Лемара.



По данным Tuttosport, 21-летний Томас — один из пунктов в расширенном списке Старой Синьоры на грядущий трансферный период.



Фееричный сезон для «Монако» может завершиться и ещё одной потерей для клуба — тот же «Ювентус» присматривается и к Б. Силве. Альтернативный претендент на пополнение состава действующего итальянского чемпиона — Д. Коста, полузащитник «Баварии».



Напомним, именно с «Монако» придётся сразиться «Ювентусу» в 1/2 финала ЛЧ. В ходе очной встречи скауты туринцев проанализируют целесообразность ведения переговоров по Лемару и Силве.