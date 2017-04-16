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Промес может заменить Санчеса в Арсенале

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Промес может заменить Санчеса в Арсенале

«Арсенал» предметно заинтересовался хавбеком «Спартака» (Москва) К. Промесом. По версии издания Club Call, игрок может прийти на смену А. Санчесу, который вряд ли надолго задержится в коллективе А. Венгера.

Скаутская служба Канониров наблюдала за выступлением Квинси в матче спартаковцев с «Зенитом», который был выигран москвичами. В этом поединке Промесу удалось забить гол и отдать результативный пас.

«Арсенал» проявлял интерес к 25-летнему полузащитнику ещё минувшим летом, но голландский легионер «Спартака» предпочёл продолжить выступления в российской команде, вследствие чего переоформил своё трудовое соглашение.

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