Промес может заменить Санчеса в Арсенале
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
«Арсенал» предметно заинтересовался хавбеком «Спартака» (Москва) К. Промесом. По версии издания Club Call, игрок может прийти на смену А. Санчесу, который вряд ли надолго задержится в коллективе А. Венгера.
Скаутская служба Канониров наблюдала за выступлением Квинси в матче спартаковцев с «Зенитом», который был выигран москвичами. В этом поединке Промесу удалось забить гол и отдать результативный пас.
«Арсенал» проявлял интерес к 25-летнему полузащитнику ещё минувшим летом, но голландский легионер «Спартака» предпочёл продолжить выступления в российской команде, вследствие чего переоформил своё трудовое соглашение.
Похожие новости:
Промес может продолжить карьеру в Арсенале или Тоттенхэме
Форвард «Спартака» имеет шанс покинуть российскую Премьер-лигу, сменив её на высший дивизион английского чемпионата. Возможностью...
Форвард «Спартака» имеет шанс покинуть российскую Премьер-лигу, сменив её на высший дивизион английского чемпионата. Возможностью...
Шальке заинтересовался защитником Спартака
Сердар Ташчи, который представляет «Спартак», попал на радар гельзенкирхенскому клубу. Такую информацию разместило издание «Sky...
Сердар Ташчи, который представляет «Спартак», попал на радар гельзенкирхенскому клубу. Такую информацию разместило издание «Sky...
МЮ собирается заменить Руни Гризманном
По всей вероятности, У. Руни вряд ли надолго задержится в своей команде – на смену ему руководство готово подписать лидера...
По всей вероятности, У. Руни вряд ли надолго задержится в своей команде – на смену ему руководство готово подписать лидера...
Арсенал просматривает М. Кина
Молодой и талантливый форвард Старой Синьоры М. Кин активно просматривается со стороны «Арсенала» (Лондон). Средства массовой...
Молодой и талантливый форвард Старой Синьоры М. Кин активно просматривается со стороны «Арсенала» (Лондон). Средства массовой...
Спартак может подписать экс-игрока Ювентуса и Барселоны
М. Касерес, который сейчас пребывает в роли свободного агента, пользуется интересом со стороны «Саутгемптона», а также российских...
М. Касерес, который сейчас пребывает в роли свободного агента, пользуется интересом со стороны «Саутгемптона», а также российских...