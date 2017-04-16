Промес может заменить Санчеса в Арсенале

«Арсенал» предметно заинтересовался хавбеком «Спартака» (Москва) К. Промесом. По версии издания Club Call, игрок может прийти на смену А. Санчесу, который вряд ли надолго задержится в коллективе А. Венгера.



Скаутская служба Канониров наблюдала за выступлением Квинси в матче спартаковцев с «Зенитом», который был выигран москвичами. В этом поединке Промесу удалось забить гол и отдать результативный пас.



«Арсенал» проявлял интерес к 25-летнему полузащитнику ещё минувшим летом, но голландский легионер «Спартака» предпочёл продолжить выступления в российской команде, вследствие чего переоформил своё трудовое соглашение.