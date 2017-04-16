Моуринью уговорил Орье перейти в Манчестер Юнайтед

«Ман Юнайтед», по инициативе своего главного тренера, готовится к приобретению С. Орье, ивуарийского крайнего полузащитника ПСЖ.



По данным L’Equipe, лично побеседовав с Жозе, Серж дал своё согласие на переезд в Англию. Ранее 24-летний игрок не стал принимать предложение нового контракта от своего клуба, однако парижане не намерены сдаваться. По всей видимости, 20 000 000 евро, которые готов предложить «МЮ», не устроят управление парижского гранда.



Орье не может похвастаться стабильным местом в основе своей команды, нередко уступая своему бельгийскому конкуренту Т. Менье. Изредка Томас проводит впечатляющие поединки, поэтому на счету Орье только 19 матчей в Лиге 1 этого сезона.