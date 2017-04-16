Ювентус следит за Гайтаном

Действующий итальянский чемпион пристально следит за Н. Гайтаном, которому так и не удалось закрепиться в составе «Атлетико» после перехода сюда из «Бенфики». 29-летнему аргентинцу приходится довольствоваться всего лишь ролью запасного игрока, при том, что в «Бенфике» он был едва ли не главной звездой.



В сезоне 2016/2017 на счету Гайтана 18 проведённых матчей в Примере, три забитых мяча и два голевых паса. Матрасникам пришлось выложить за аргентинца 25 000 000 евро, однако теперь клуб будет рад возможности заполучить за него хотя бы 15 000 000 евро.



Выступая за «Бенфику», Николас отыграл 152 матча португальского первенства и отличился 25-ю голами.