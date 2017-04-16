На Ариаса претендует два клуба
Дата публикации: Сегодня, 23:26 | Категория: Новости футбола
Несколько европейских команд нацелились на подписание С. Ариаса, оборонительного футболиста ПСВ.
Одним из главных претендентов на Сантьяго называется «Вест Хэм». Кроме того, есть информация и о заинтересованности «Байера», готового потратиться на Ариаса уже в начале следующего трансферного периода. Недавно сообщалось о том, что 25-летний колумбиец якобы может перейти в «Суонси», но валлийцы передумали приобретать футболиста.
Тем временем сам игрок желает перейти в Премьер-лигу Англии, считая такой вариант более подходящим для себя, нежели другие.
Ранее Ариас сообщил о том, что не желает больше защищать цвета ПСВ.
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