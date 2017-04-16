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На Ариаса претендует два клуба

Дата публикации: Сегодня, 23:26 | Категория: Новости футбола

На Ариаса претендует два клуба

Несколько европейских команд нацелились на подписание С. Ариаса, оборонительного футболиста ПСВ.

Одним из главных претендентов на Сантьяго называется «Вест Хэм». Кроме того, есть информация и о заинтересованности «Байера», готового потратиться на Ариаса уже в начале следующего трансферного периода. Недавно сообщалось о том, что 25-летний колумбиец якобы может перейти в «Суонси», но валлийцы передумали приобретать футболиста.

Тем временем сам игрок желает перейти в Премьер-лигу Англии, считая такой вариант более подходящим для себя, нежели другие.

Ранее Ариас сообщил о том, что не желает больше защищать цвета ПСВ.

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