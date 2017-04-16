На Ариаса претендует два клуба

Несколько европейских команд нацелились на подписание С. Ариаса, оборонительного футболиста ПСВ.



Одним из главных претендентов на Сантьяго называется «Вест Хэм». Кроме того, есть информация и о заинтересованности «Байера», готового потратиться на Ариаса уже в начале следующего трансферного периода. Недавно сообщалось о том, что 25-летний колумбиец якобы может перейти в «Суонси», но валлийцы передумали приобретать футболиста.



Тем временем сам игрок желает перейти в Премьер-лигу Англии, считая такой вариант более подходящим для себя, нежели другие.



Ранее Ариас сообщил о том, что не желает больше защищать цвета ПСВ.