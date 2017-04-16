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Марселю нужен бомбардир Спортинга

Дата публикации: Сегодня, 23:21 | Категория: Новости футбола

Марселю нужен бомбардир Спортинга

«Марсель» (Франция) намерен добавить больше атакующего потенциала за счёт покупки нападающего, который может выиграть в этом году Золотую Бутсу.

По версии A Bola, грядущим летом за 27-летнего Б. Доста будут сражаться сразу несколько клубов, среди которых и провансальский. Пока что нет информации, какое предложение готовы отправить боссы «Олимпика» по Басу.

С августа предыдущего года Дост играет за «Спортинг», покинув «Вольфсбург». Трудовое соглашение рассчитано до середины 2020-го года (клаусула — 60 000 000 евро).

В сезоне 2016/2017 Дост провёл 38 игр за португальцев и отметился 31-м голом. Голландец — один из основных претендентов на титул лучшего бомбардира в рамках всех европейских чемпионатов.

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