Марселю нужен бомбардир Спортинга

«Марсель» (Франция) намерен добавить больше атакующего потенциала за счёт покупки нападающего, который может выиграть в этом году Золотую Бутсу.



По версии A Bola, грядущим летом за 27-летнего Б. Доста будут сражаться сразу несколько клубов, среди которых и провансальский. Пока что нет информации, какое предложение готовы отправить боссы «Олимпика» по Басу.



С августа предыдущего года Дост играет за «Спортинг», покинув «Вольфсбург». Трудовое соглашение рассчитано до середины 2020-го года (клаусула — 60 000 000 евро).



В сезоне 2016/2017 Дост провёл 38 игр за португальцев и отметился 31-м голом. Голландец — один из основных претендентов на титул лучшего бомбардира в рамках всех европейских чемпионатов.