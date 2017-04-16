Интер надеется переманить Конте или Симеоне

Миланский «Интернационале» готов ежегодно тратить огромные суммы ради сотрудничества с менеджером мирового уровня. По версии La Gazzetta dello Sport, наиболее активно нерадзурри следят за Д. Симеоне и А. Конте.



Китайские собственники «Интера» намерены предложить двум указанным тренерам максимально выгодные финансовые условия с надеждой на согласие хотя бы одного из них работать с командой. Диего и Антонио смогут рассчитывать на 10—11 000 000 евро в год, управляя сине-чёрными на протяжении следующих 5 лет.



Заработную плату примерно такого же уровня среди всех футбольных тренеров получает только Ж. Моуриньо, работающий с «Ман Юнайтед».