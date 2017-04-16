Джованни ван Бронкхорст может возглавить Барселону

42-летний Дж. ван Бронкхорст назван ещё одним кандидатом на пост нового менеджера «Барселоны». Напомним, Л. Энрике уже успел заявить о своём окончательном решении покинуть ряды каталонцев.



На текущем этапе времени голландец занимает тренерскую должность в «Фейеноорде», который лидирует в своём национальном первенстве.



Что касается Джованни как игрока, то он имеет опыт выступлений за «Барсу». С 2003-го по 2007-й год защитник играл за каталонцев, и за это время успел выиграть Лигу Чемпионов, дважды — испанский чемпионат, а также Суперкубок страны.



Следующий матч «Барселона» проведёт против «Ювентуса» в рамках 1/4 Лиги Чемпионов завтра.