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Джованни ван Бронкхорст может возглавить Барселону

Дата публикации: Сегодня, 23:16 | Категория: Новости футбола

Джованни ван Бронкхорст может возглавить Барселону

42-летний Дж. ван Бронкхорст назван ещё одним кандидатом на пост нового менеджера «Барселоны». Напомним, Л. Энрике уже успел заявить о своём окончательном решении покинуть ряды каталонцев.

На текущем этапе времени голландец занимает тренерскую должность в «Фейеноорде», который лидирует в своём национальном первенстве.

Что касается Джованни как игрока, то он имеет опыт выступлений за «Барсу». С 2003-го по 2007-й год защитник играл за каталонцев, и за это время успел выиграть Лигу Чемпионов, дважды — испанский чемпионат, а также Суперкубок страны.

Следующий матч «Барселона» проведёт против «Ювентуса» в рамках 1/4 Лиги Чемпионов завтра.

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