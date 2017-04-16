Джованни ван Бронкхорст может возглавить Барселону
Дата публикации: Сегодня, 23:16 | Категория: Новости футбола
42-летний Дж. ван Бронкхорст назван ещё одним кандидатом на пост нового менеджера «Барселоны». Напомним, Л. Энрике уже успел заявить о своём окончательном решении покинуть ряды каталонцев.
На текущем этапе времени голландец занимает тренерскую должность в «Фейеноорде», который лидирует в своём национальном первенстве.
Что касается Джованни как игрока, то он имеет опыт выступлений за «Барсу». С 2003-го по 2007-й год защитник играл за каталонцев, и за это время успел выиграть Лигу Чемпионов, дважды — испанский чемпионат, а также Суперкубок страны.
Следующий матч «Барселона» проведёт против «Ювентуса» в рамках 1/4 Лиги Чемпионов завтра.
Похожие новости:
Сампаоли может заменить Энрике в Барселоне
The Telegraph информирует о возможности сотрудничества «Барселоны» с Х. Сампаоли, если же Л. Энрике, текущий менеджер Блаугранас, таки...
The Telegraph информирует о возможности сотрудничества «Барселоны» с Х. Сампаоли, если же Л. Энрике, текущий менеджер Блаугранас, таки...
Арсеналу и Челси также нужен игрок Аталанты
Ф. Кессье, выступающий на данном этапе времени за «Аталанту» (Италия), привлекает к себе всё больше внимания на трансферном рынке. ...
Ф. Кессье, выступающий на данном этапе времени за «Аталанту» (Италия), привлекает к себе всё больше внимания на трансферном рынке. ...
Нури Шахин может перейти в Спартак
Представитель национальной турецкой команды имеет возможность сменить «Боруссию» (Дортмунд) на «Спартак» (Москва). Такая...
Представитель национальной турецкой команды имеет возможность сменить «Боруссию» (Дортмунд) на «Спартак» (Москва). Такая...
Касерес близок к ВБА
Бывший игрок «Барселоны» и «Ювентуса» близок к тому, чтобы оказаться в английском «Вест Бромвич Альбион». ...
Бывший игрок «Барселоны» и «Ювентуса» близок к тому, чтобы оказаться в английском «Вест Бромвич Альбион». ...
Ван Бронкхорст получил лицензию на тренерскую деятельность
Легендарный в прошлом футболист, нидерландский защитник Джованни ван Бронкхорст получил лицензию на тренерскую деятельность. Теперь он может искать...
Легендарный в прошлом футболист, нидерландский защитник Джованни ван Бронкхорст получил лицензию на тренерскую деятельность. Теперь он может искать...