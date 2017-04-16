Терри намерен продолжить карьеру в Премьер-лиге

Многоопытный капитан «Челси» (Лондон), который уже в конце этого сезона уйдёт из своего клуба, намерен продолжать выступления в английском первенстве.



«Челси» был готов предложить вакансию Терри в структуре клуба, если тот планирует завершить свою карьеру, но центрбек пожелал поиграть хотя бы ещё один игровой год.



Зимой 36-летний Джон, к слову, был предметом интереса для многих команд Премьер-лиги.



По версии издания Daily Mail, услугами оборонительного футболиста интересовались около десяти клубов АПЛ. Известно об активности в этом вопросе со стороны «Борнмута», «Стока» и «Вест Бромвич Альбион».



713 поединков на счету Терри в составе «Челси».