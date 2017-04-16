  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 18 апреля

19:30  cleag Мец – ПСЖ 21:45  cleag Реал Мадрид – Бавария 21:45  cleag Лестер – Атлетико
Среда 19 апреля

21:45  cleag Барселона – Ювентус 21:45  cleag Монако – Боруссия Д
Свернуть список трансляций

Терри намерен продолжить карьеру в Премьер-лиге

Дата публикации: Сегодня, 23:13 | Категория: Новости футбола

Терри намерен продолжить карьеру в Премьер-лиге

Многоопытный капитан «Челси» (Лондон), который уже в конце этого сезона уйдёт из своего клуба, намерен продолжать выступления в английском первенстве.

«Челси» был готов предложить вакансию Терри в структуре клуба, если тот планирует завершить свою карьеру, но центрбек пожелал поиграть хотя бы ещё один игровой год.

Зимой 36-летний Джон, к слову, был предметом интереса для многих команд Премьер-лиги.

По версии издания Daily Mail, услугами оборонительного футболиста интересовались около десяти клубов АПЛ. Известно об активности в этом вопросе со стороны «Борнмута», «Стока» и «Вест Бромвич Альбион».

713 поединков на счету Терри в составе «Челси».

Нравится
Похожие новости:
  • Вест Бром может сделать предложение Терри
    Вест Бром может сделать предложение Терри
    «Вест Бромвич Альбион» заинтересован в приглашении возрастного оборонительного футболиста «Челси» Дж. Терри. Всего лишь 5...
  • Терри продлил контракт с Челси
    Терри продлил контракт с Челси
    Вопреки всем прогнозам не радужным для болельщиков «Челси», многолетний капитан не уйдёт из клуба этим летом. Дж. Терри, которому на...
  • Терри устроит вечеринку на Стэмфорд Бридж
    Терри устроит вечеринку на Стэмфорд Бридж
    Уходящий из «Челси» Дж. Терри намеревается провести вечеринку на домашней арене своего клуба, дабы поставить эффектную точку в своей...
  • Терри может возглавить датский Брондбю
    Терри может возглавить датский Брондбю
    У капитана Аристократов есть все шансы стать наставником клуба «Брондбю» в летнее межсезонье, информирует «Mirror». ...
  • Челси пригласит на место Терри игрока Атлетико
    Челси пригласит на место Терри игрока Атлетико
    Уругвайский бек «Атлетико» имеет все шансы на старте нового сезона оказаться в составе лондонского клуба. Боссы «Челси»...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close