Терри намерен продолжить карьеру в Премьер-лиге
Дата публикации: Сегодня, 23:13 | Категория: Новости футбола
Многоопытный капитан «Челси» (Лондон), который уже в конце этого сезона уйдёт из своего клуба, намерен продолжать выступления в английском первенстве.
«Челси» был готов предложить вакансию Терри в структуре клуба, если тот планирует завершить свою карьеру, но центрбек пожелал поиграть хотя бы ещё один игровой год.
Зимой 36-летний Джон, к слову, был предметом интереса для многих команд Премьер-лиги.
По версии издания Daily Mail, услугами оборонительного футболиста интересовались около десяти клубов АПЛ. Известно об активности в этом вопросе со стороны «Борнмута», «Стока» и «Вест Бромвич Альбион».
713 поединков на счету Терри в составе «Челси».
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