Ливерпуль нацелился на Мамаду Дембеле
Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола
М. Дембеле, игрок французского «Пари Сен-Жермен», может достаться «Ливерпулю» совершенно бесплатно.
17-летний Мамаду уже вызывается в состав молодёжной национальной команды Франции. Однако футболист всё ещё не продлил свой трудовой договор с «ПСЖ», вследствие чего близок к тому, чтобы бесплатно покинуть столицу Франции уже этим летом.
Парижане готовят для Дембеле новое соглашение, однако не очень торопятся, так как уверены (информация — от L'Equipe): игрок не желает уходить из клуба.
«Ливерпуль» питает надежды на возможность переманить футболиста в свой состав, предложив ему заманчивые финансовые условия и большие перспективы.
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