  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 14 апреля

19:00  cleag Заря – Динамо Киев 21:45  cleag Анжер – ПСЖ 21:45  cleag Атлетик – Лас-Пальмас
Свернуть список трансляций

Ливерпуль нацелился на Мамаду Дембеле

Дата публикации: Вчера, 23:48 | Категория: Новости футбола

Ливерпуль нацелился на Мамаду Дембеле

М. Дембеле, игрок французского «Пари Сен-Жермен», может достаться «Ливерпулю» совершенно бесплатно.

17-летний Мамаду уже вызывается в состав молодёжной национальной команды Франции. Однако футболист всё ещё не продлил свой трудовой договор с «ПСЖ», вследствие чего близок к тому, чтобы бесплатно покинуть столицу Франции уже этим летом.

Парижане готовят для Дембеле новое соглашение, однако не очень торопятся, так как уверены (информация — от L'Equipe): игрок не желает уходить из клуба.

«Ливерпуль» питает надежды на возможность переманить футболиста в свой состав, предложив ему заманчивые финансовые условия и большие перспективы.

Нравится
Похожие новости:
  • Барселона нацелилась на Усмана Дембеле
    Барселона нацелилась на Усмана Дембеле
    У. Дембеле, небезуспешно выступающий в составе «Боруссии» (Дортмунд), близок к тому, чтобы оказаться в рядах «Барселоны». Об...
  • Ливерпуль готов продать Сако за € 23 млн
    Ливерпуль готов продать Сако за € 23 млн
    Игрок оборонительной линии «Ливерпуля» М. Сако может покинуть состав Мерсисайдцев во время зимнего трансферного окна, информирует BBC. ...
  • Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Реал следит за прогрессом У. Дембеле
    Молодой хавбек, принадлежащий «Боруссии» (Дортмунд) по контракту, привлёк к себе внимание со стороны испанского «Реала». ...
  • Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
    Ливерпуль и Ювентус охотятся за Дембеле
    Форвард «Фулхэма» находится в сфере интересов «Ювентуса» и «Ливерпуля», утверждает «Lequipe». На...
  • Усман Дембеле станет игроком Баварии
    Усман Дембеле станет игроком Баварии
    Юный бомбардир «Ренна» Усман Дембеле находится в шаге от перехода в «Баварию» Мюнхен. По сведениям «BeIN...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close