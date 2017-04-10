Ливерпуль нацелился на Мамаду Дембеле

М. Дембеле, игрок французского «Пари Сен-Жермен», может достаться «Ливерпулю» совершенно бесплатно.



17-летний Мамаду уже вызывается в состав молодёжной национальной команды Франции. Однако футболист всё ещё не продлил свой трудовой договор с «ПСЖ», вследствие чего близок к тому, чтобы бесплатно покинуть столицу Франции уже этим летом.



Парижане готовят для Дембеле новое соглашение, однако не очень торопятся, так как уверены (информация — от L'Equipe): игрок не желает уходить из клуба.



«Ливерпуль» питает надежды на возможность переманить футболиста в свой состав, предложив ему заманчивые финансовые условия и большие перспективы.