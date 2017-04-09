Лацио заинтересован в Тайсоне

«Шахтёр» (Донецк) может в очередной раз совершить выгодную продажу своего лидера бразильской национальности в известный европейский клуб. По версии издания Corriere Dello Sport, Тайсоном интересуется «Лацио» (Рим, Италия).



И. Таре, функционирующий на должности спортдира «Лацио», составил перечень из 5-и игроков, которых лациале попытаются приобрести на протяжении летнего трансферного окна.



Приоритетная цель для Волков — форвард бразильского «Гремио» Луан, который может прийти на смену Б. Кейта. Уход последнего следующим летом имеет очень высокую вероятность. Впрочем, «Гремио» не хочет расставаться со своим лидером меньше, чем за 20 000 000 евро.