Эспаньол проявляет интерес к Бояну Кркичу
Дата публикации: Вчера, 23:46 | Категория: Новости футбола
По версии испанского издания Mundo Deportivo, «Эспаньол» летом попытается приобрести хавбека английского «Стока» Б. Кркича.
В начале текущего года Боян перебрался в «Майнц» (Германия) на временной основе. Впрочем, немецкий клуб не получил от «Стока» возможности выкупа футболиста по истечении арендного договора. В сезоне 2016/2017 у 26-летнего Бояна не всё хорошо: поначалу он лишился места в основе «Стока», да и в «Майнце» пока что явно не является ключевым футболистом.
Кркича воспитала «Барселона», где на первых порах он демонстрировал впечатляющую игру и входил в список самых талантливых молодых игроков Европы. Но реализовать свой потенциал в «Барсе» он так и не сумел.
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