Рединг могут не пустить в АПЛ

Футбольная лига Англии может установить запрет на выступления «Рединга» в элитном дивизионе. На текущий момент команда располагается в зоне стыковых матчей Чемпионшипа, обустроившись на 4-й позиции.



The Telegraph информирует о возможной продаже клуба в руки инвесторов из Азии. В 2016-м году эти же предприниматели собирались приобрести «Халл», однако в результате у них не получилось это осуществить.



EFL якобы не против сделки по смене владельцев клуба, однако есть некоторые сомнения в её прозрачности. В случае продажи «Рединга» без наличия соответствующего согласия со стороны лиги, EFL не допустит клуб к участию в матчах Премьер-Лиги.