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Арсенал контактировал с наставником Атлетика

Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола

Арсенал контактировал с наставником Атлетика

«Арсенал» (Лондон), по всей видимости, таки готов к расставанию со своим текущим менеджером. Появилась информация (источник — Marca) о контакте клуба с Э. Вальверде, нынешним главным тренером бильбаинского «Атлетика».

Один из представителей Пушкарей связывался с Эрнесто с целью уточнить у того наличие желания работать в их команде. Отмечается, что Вальверде остался доволен предложением Канониров.

Ранее ходили слухи, что подписание Вальверде входит в сферу интересов «Барселоны». Однозначные комментарии от тренера не поступали, однако он отметил необходимость в обсуждении своего будущего с боссами «Атлетика».

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