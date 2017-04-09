Арсенал контактировал с наставником Атлетика

«Арсенал» (Лондон), по всей видимости, таки готов к расставанию со своим текущим менеджером. Появилась информация (источник — Marca) о контакте клуба с Э. Вальверде, нынешним главным тренером бильбаинского «Атлетика».



Один из представителей Пушкарей связывался с Эрнесто с целью уточнить у того наличие желания работать в их команде. Отмечается, что Вальверде остался доволен предложением Канониров.



Ранее ходили слухи, что подписание Вальверде входит в сферу интересов «Барселоны». Однозначные комментарии от тренера не поступали, однако он отметил необходимость в обсуждении своего будущего с боссами «Атлетика».