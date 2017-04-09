Арсенал контактировал с наставником Атлетика
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
«Арсенал» (Лондон), по всей видимости, таки готов к расставанию со своим текущим менеджером. Появилась информация (источник — Marca) о контакте клуба с Э. Вальверде, нынешним главным тренером бильбаинского «Атлетика».
Один из представителей Пушкарей связывался с Эрнесто с целью уточнить у того наличие желания работать в их команде. Отмечается, что Вальверде остался доволен предложением Канониров.
Ранее ходили слухи, что подписание Вальверде входит в сферу интересов «Барселоны». Однозначные комментарии от тренера не поступали, однако он отметил необходимость в обсуждении своего будущего с боссами «Атлетика».
Похожие новости:
Три игрока сборной Испании могут перейти в Ювентус
По версии итальянского издания Tuttosport, Э. Бельерин с И. Уильямсом и М. Асенсио близки к тому, чтобы воссоединиться в одной команде –...
По версии итальянского издания Tuttosport, Э. Бельерин с И. Уильямсом и М. Асенсио близки к тому, чтобы воссоединиться в одной команде –...
Арсенал готов заплатить за трансфер Патрисиу 15 млн евро
Р. Патрисиу, опытный страж ворот «Спортинга» (Лиссабон), вскоре может оказаться на Туманном Альбионе – в его услугах заинтересован...
Р. Патрисиу, опытный страж ворот «Спортинга» (Лиссабон), вскоре может оказаться на Туманном Альбионе – в его услугах заинтересован...
Венгер отказался от предложения китайского клуба
Французский «старожил» «Арсенала» (Лондон) грядущим летом, по всей видимости, возьмётся за тренерское дело уже в другой...
Французский «старожил» «Арсенала» (Лондон) грядущим летом, по всей видимости, возьмётся за тренерское дело уже в другой...
Эвертон следит за форвардом Атлетика
Нападающий «Атлетика» попал в сферу интересов скаутов английского «Эвертона», информирует авторитетный источник...
Нападающий «Атлетика» попал в сферу интересов скаутов английского «Эвертона», информирует авторитетный источник...
Вальверде: "Не ожидал, что БАТЭ так отреагирует на поражение в Порту"
Наставник бильбаинского клуба крайне разочарован поражением от белорусского «БАТЭ», который ещё две недели назад с треском проиграл...
Наставник бильбаинского клуба крайне разочарован поражением от белорусского «БАТЭ», который ещё две недели назад с треском проиграл...