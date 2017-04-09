Лестер подписал форварда из седьмого английского дивизиона

Состав «Лестер Сити» пополнил 22-летний Дж. Гордон, игрок команды 7-го дивизиона английского национального первенства. С ним подписано полуторагодичное трудовое соглашение.



На текущий момент «Стаффорд Рейнджерс», бывший клуб Джоша, расположился на 14-й строчке северной Премьер-лиги. В активе футболиста одиннадцать реализованных голевых моментов.



«Счастлив подписать контракт с действующим чемпионом Англии. Это будет совершенно новая глава в моей жизни, поэтому намерен упорно трудиться», — сообщение Гордона на персональной страничке в Facebook.



Отметим, что Дж. Варди был в своё время приобретён Лисами из «Флитвуд Таун», выступающего в 5-м дивизионе.