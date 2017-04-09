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Китайские владельцы Милана намерены пригласить Манчини

Дата публикации: Вчера, 23:41 | Категория: Новости футбола

Китайские владельцы Милана намерены пригласить Манчини

Азиатские собственники «Милана» могут пригласить в клуб Р. Манчини, как информирует Football Italia.

Длительная сага об окончательном переходе россонери в руки новых владельцев всё никак не завершится. Сообщается, что среди новых владельцев клуба будут лица, которые ранее представляли «Интернационале». Поэтому пресса Италии прогнозирует возможный вариант с назначением Р. Манчини, работавшего с нерадзурри последние три года, не включая 2017-й.

Что касается В. Монтеллы, то на него управляющие «Милана» вряд ли будут всерьёз рассчитывать, учитывая слабые результаты команды в текущем сезоне. На данный момент «Милан» — шестой в таблице Серии А.

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