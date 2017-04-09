ПСЖ готов заплатить Реалу € 60 млн за Льоренте

«Пари Сен-Жермен» планирует серьёзные денежные вложения в футболиста, который на данном этапе времени представляет «Алавес». По версии AS, М. Льоренте, принадлежащий по контракту «Реалу» — одна из трансферных целей действующего французского чемпиона.



Маркос может согласиться на переход в стан французского гранда, поскольку имеет некоторые опасения насчёт своего попадания в «основу» команды З. Зидана. Пока что есть убеждения в том, что Льоренте таки рискнёт возвратиться назад в «Реал», но судьба сделки будет зависеть ещё и от того, останется ли Зинедин тренировать Сливочных.



60 000 000 евро — такую сумму готовит «Париж» за высокоэффективного в сезоне 2016/2017 Льоренте.