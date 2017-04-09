Эвертон нацелился на Жуля
Дата публикации: Вчера, 23:45 | Категория: Новости футбола
Р. Жуль, игрок центральной линии «Гройтер Фюрта», по информации Goal.com, может в скором времени стать футболистом «Эвертона».
Выступления Роберта в сезоне 2016/2017 впечатлили Р. Кумана. Тренерский штаб Ирисок желает приобрести австрийца, считая того достойным попробовать себя в Премьер-лиге Англии.
Что примечательно, есть сведения об интересном подходе «Эвертона» к летней трансферной кампании — клуб намерен подписывать звёзд мирового футбола вкупе с недорогими футболистами. Учитывая, что трудовое соглашение Жуля с его клубом этим летом прекратит своё действие, Ирискам и вовсе ничего не придётся платить «Гройтер Фюрту».
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