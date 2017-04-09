Галатасарай заинтересован в услугах защитника Реала

Ф. Коэнтрау, португальский фланговый футболист «Реала» (Мадрид), вскоре может перебраться в турецкое первенство — защитником предметно заинтересовался «Галатасарай».



По версии издания AS, руководители клуба из Турции намерены выкупить трудовое соглашение 29-летнего Фабио. Отметим, что ранее менеджеры «Реала» и «Галатасарая» вместе выступали за одну команду, что может оказать положительное влияние на переговоры.



Трансферная стоимость Коэнтрау достигает 5 000 000 – 6 000 000 евро. Трудовой договор «Реала» с футболистом был подписан со сроком до межсезонья 2019-го года. Кроме того, «Галатасарай» рассматривает вариант с покупкой Пепе.