Галатасарай заинтересован в услугах защитника Реала
Дата публикации: Вчера, 23:40 | Категория: Новости футбола
Ф. Коэнтрау, португальский фланговый футболист «Реала» (Мадрид), вскоре может перебраться в турецкое первенство — защитником предметно заинтересовался «Галатасарай».
По версии издания AS, руководители клуба из Турции намерены выкупить трудовое соглашение 29-летнего Фабио. Отметим, что ранее менеджеры «Реала» и «Галатасарая» вместе выступали за одну команду, что может оказать положительное влияние на переговоры.
Трансферная стоимость Коэнтрау достигает 5 000 000 – 6 000 000 евро. Трудовой договор «Реала» с футболистом был подписан со сроком до межсезонья 2019-го года. Кроме того, «Галатасарай» рассматривает вариант с покупкой Пепе.
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