Владельцы Ман Сити приобрели клуб уругвайский клуб

Недавние новости о возможном приобретении уругвайского «Торке» владельцами «Ман Сити», размещённые на нашем портале, подтвердились официально.



City Football Group посредством своей страницы в соц. сети Twitter проинформировала о покупке клуба из Монтевидео. Кроме того, компании удалось достичь договорённостей и с «Атлетико Венесуэла», который представляет элитный дивизион своего чемпионата.



Благодаря двум провёрнутым сделкам City Football Group надеется наладить и развить скаутские системы в Южной Америке и в будущем находить здесь новых молодых талантов для своих более именитых клубов.



«Атлетико Торке», представитель второго уругвайского дивизиона, основан в 2007-м году.