Владельцы Ман Сити приобрели клуб уругвайский клуб
Дата публикации: Вчера, 23:01 | Категория: Новости футбола
Недавние новости о возможном приобретении уругвайского «Торке» владельцами «Ман Сити», размещённые на нашем портале, подтвердились официально.
City Football Group посредством своей страницы в соц. сети Twitter проинформировала о покупке клуба из Монтевидео. Кроме того, компании удалось достичь договорённостей и с «Атлетико Венесуэла», который представляет элитный дивизион своего чемпионата.
Благодаря двум провёрнутым сделкам City Football Group надеется наладить и развить скаутские системы в Южной Америке и в будущем находить здесь новых молодых талантов для своих более именитых клубов.
«Атлетико Торке», представитель второго уругвайского дивизиона, основан в 2007-м году.
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