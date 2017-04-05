  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 07 апреля

21:45  cleag Айнтрахт – Вердер 21:45  cleag Вильярреал – Атлетик 21:45  cleag Лилль – Ницца
Свернуть список трансляций

Владельцы Ман Сити приобрели клуб уругвайский клуб

Дата публикации: Вчера, 23:01 | Категория: Новости футбола

Владельцы Ман Сити приобрели клуб уругвайский клуб

Недавние новости о возможном приобретении уругвайского «Торке» владельцами «Ман Сити», размещённые на нашем портале, подтвердились официально.

City Football Group посредством своей страницы в соц. сети Twitter проинформировала о покупке клуба из Монтевидео. Кроме того, компании удалось достичь договорённостей и с «Атлетико Венесуэла», который представляет элитный дивизион своего чемпионата.

Благодаря двум провёрнутым сделкам City Football Group надеется наладить и развить скаутские системы в Южной Америке и в будущем находить здесь новых молодых талантов для своих более именитых клубов.

«Атлетико Торке», представитель второго уругвайского дивизиона, основан в 2007-м году.

Нравится
Похожие новости:
  • Владельцы Ман Сити купят уругвайский Атлетико Торке
    Владельцы Ман Сити купят уругвайский Атлетико Торке
    City Football Group, холдинг, владеющий правами на «Ман Сити», выкупит уже пятый по счету для себя футбольный клуб. «Атлетико...
  • Нью-Йорк Сити заинтересован в Хедире
    Нью-Йорк Сити заинтересован в Хедире
    Хавбек «Ювентуса», немец С. Хедира, имеет возможность последовать за А. Пирло, перейдя в американский «New York City». ...
  • Атлетико может купить мексиканский клуб и отправить туда Торреса
    Атлетико может купить мексиканский клуб и отправить туда Торреса
    «Атлетико» (Мадрид) планирует приобретение мексиканской футбольной команды «Хагуарес Чьяпас», о чём пишет Mediotiempo. ...
  • Анелька купит клуб из 6-го бельгийского дивизиона
    Анелька купит клуб из 6-го бельгийского дивизиона
    После того как экс-форварда сборной Франции Николя Анелька занесло в чемпионат Индии, где ему был предложен краткосрочный контракт в качестве игрока...
  • Игрок «Ман Сити» Джордж Эванс отправился в аренду в 3 дивизион
    Игрок «Ман Сити» Джордж Эванс отправился в аренду в 3 дивизион
    Клуб третьего английского дивизиона (Лига 1) «Крю Александра» взял в аренду молодого 18-летнего защитника «Манчестер Сити»...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close