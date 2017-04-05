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Милан хочет приобрести Бензема

Дата публикации: Вчера, 23:00 | Категория: Новости футбола

Милан хочет приобрести Бензема

Звёздный французский нападающий «Реала» (Мадрид) может присоединиться к своему соотечественнику Ф. Мексесу в «Милане».

По данным итальянского издания Tuttosport, россонери зациклены на приобретении К. Бензема. Цель этого трансфера – повышение атакующего потенциала команды и возможность претендовать на титулы.

Соглашение между Каримом и «Реалом» истекает в 2019-м году. Уже этим летом между сторонами состоятся переговоры, в рамках которых будет обсуждаться переоформление контракта. Если подписание договора состоится, новым миланским инвесторам наверняка придётся раскошелиться на крупную сумму, вплоть до 50 000 000 фунтов.

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