Арсенал заинтересован в услугах Комана
Дата публикации: Вчера, 22:59 | Категория: Новости футбола
Лондонские Канониры хотят выторговать у «Ювентуса» француза К. Комана, опередив «Баварию» в этом вопросе. У действующего немецкого чемпиона остаётся возможность подписания 20-летнего вингера за 21 000 000 евро, что предусмотрено арендным соглашением между клубами.
По информации Telefoot, «Арсенал» поинтересовался возможностью приобретения Кингсли, если же игрок откажется продолжать свои выступления за немецкую команду. Отметим, что в нынешнем сезоне француз провел только 7 матчей в стартовом составе своего клуба.
Трудовое соглашение игрока с «Юве» актуально до летнего межсезонья 2019-го года. Помимо «Арсенала», Команом интересуются «Челси» и «Ман Сити».
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