РБ Лейпциг договорился о покупке вратаря Янг Бойз

И.-Л. Мвого, страж ворот швейцарского «Янг Бойз», по данным Kicker, перейдёт в состав «Лейпцига», принадлежащего австрийской компании Red Bull.



Немецкому клубу уже удалось достичь договорённостей со швейцарцами. Сумма трансфера может составить примерно 5 000 000 евро.



Уверенно защищая ворота своего коллектива, Ивон-Ландри сумел заинтересовать несколько широко известных клубов Европы. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Янг Бойз» актуально до середины 2018-го года.



Команда Мвого расположилась на 2-й строчке своего национального первенства на данный момент. Что интересно, «Лейпциг» также всерьёз претендует на серебро чемпионата Германии.