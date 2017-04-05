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РБ Лейпциг договорился о покупке вратаря Янг Бойз

Дата публикации: Вчера, 22:58 | Категория: Новости футбола

РБ Лейпциг договорился о покупке вратаря Янг Бойз

И.-Л. Мвого, страж ворот швейцарского «Янг Бойз», по данным Kicker, перейдёт в состав «Лейпцига», принадлежащего австрийской компании Red Bull.

Немецкому клубу уже удалось достичь договорённостей со швейцарцами. Сумма трансфера может составить примерно 5 000 000 евро.

Уверенно защищая ворота своего коллектива, Ивон-Ландри сумел заинтересовать несколько широко известных клубов Европы. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Янг Бойз» актуально до середины 2018-го года.

Команда Мвого расположилась на 2-й строчке своего национального первенства на данный момент. Что интересно, «Лейпциг» также всерьёз претендует на серебро чемпионата Германии.

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