Интер рассматривает кандидатуру Сампаоли

По информации, предоставленной источником Football Italia, миланский «Интернационале» в поисках кандидатуры нового менеджера присматривается к Х. Сампаоли. С. Пиоли, как сообщается, не смог завоевать веру в себя со стороны управления клуба, поэтому после завершение сезона 2016/2017 может быть уволен.



Как оптимальный вариант, нерадзурри рассматривают подписание Д. Симеоне либо А. Конте, но те, по всей видимости, не станут покидать свои рабочие места летом.



Поскольку итальянца или аргентинца подписать вряд ли получится, миланцы присматриваются к Л. Спаллетти и Л. Жардиму, но наиболее вероятным обозначается вариант назначения именно Сампаоли, тренера «Севильи».