  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Пятница 07 апреля

21:45  cleag Айнтрахт – Вердер 21:45  cleag Вильярреал – Атлетик 21:45  cleag Лилль – Ницца
Свернуть список трансляций

Интер рассматривает кандидатуру Сампаоли

Дата публикации: Вчера, 22:55 | Категория: Новости футбола

Интер рассматривает кандидатуру Сампаоли

По информации, предоставленной источником Football Italia, миланский «Интернационале» в поисках кандидатуры нового менеджера присматривается к Х. Сампаоли. С. Пиоли, как сообщается, не смог завоевать веру в себя со стороны управления клуба, поэтому после завершение сезона 2016/2017 может быть уволен.

Как оптимальный вариант, нерадзурри рассматривают подписание Д. Симеоне либо А. Конте, но те, по всей видимости, не станут покидать свои рабочие места летом.

Поскольку итальянца или аргентинца подписать вряд ли получится, миланцы присматриваются к Л. Спаллетти и Л. Жардиму, но наиболее вероятным обозначается вариант назначения именно Сампаоли, тренера «Севильи».

Нравится
Похожие новости:
  • Сампаоли может заменить Энрике в Барселоне
    Сампаоли может заменить Энрике в Барселоне
    The Telegraph информирует о возможности сотрудничества «Барселоны» с Х. Сампаоли, если же Л. Энрике, текущий менеджер Блаугранас, таки...
  • Интер готов заплатить Атлетико 50 млн евро за Симеоне
    Интер готов заплатить Атлетико 50 млн евро за Симеоне
    По информации Corriere Dello Sport, трудовое соглашение Д. Симеоне с «Атлетико» (Мадрид) может быть выкуплено со стороны итальянского...
  • Интер хочет вернуть Моуриньо
    Интер хочет вернуть Моуриньо
    По информации издания Tuttosport, миланский «Интернационале» желает вернуть на должность менеджера португальца Ж. Моуриньо. После того...
  • Бока Жуниорс нацелилась на Сампаоли
    Бока Жуниорс нацелилась на Сампаоли
    Экс-менеджер чилийской национальной команды Хорхе Сампаоли близок к тому, чтобы возглавить аргентинскую команду. Ссылаясь на свои источники...
  • Интер: Симеоне может заменить Манчини
    Интер: Симеоне может заменить Манчини
    В «Интернационале» может появиться новый рулевой. Известная испанская газета «AS» гласит, что миланский гранд изо всех сил...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close