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Скауты Челси просматривали Тольяна в игре против Герты

Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола

Скауты Челси просматривали Тольяна в игре против Герты

Ж. Тольяну, оборонительному футболисту «Хоффенхайма», удалось заинтересовать скаутскую службу «Челси» (Лондон).

Представители текущего лидера розыгрыша Премьер-лиги Англии находились на трибунах стадиона, принимавшего матч Крестьян и столичной «Герты». Именно к 22-летнему защитнику было приковано их пристальное внимание, уверен Bild.

Пока что неизвестно, намерен ли «Челси» переходить к более предметным действиям. Но, по всей видимости, летом Тольян наверняка станет объектом спора между богатыми европейскими клубами, учитывая успешные выступления как самого игрока, так и «Хоффенхайма» в рамках текущего сезона Бундеслиги.

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