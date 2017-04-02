Скауты Челси просматривали Тольяна в игре против Герты

Ж. Тольяну, оборонительному футболисту «Хоффенхайма», удалось заинтересовать скаутскую службу «Челси» (Лондон).



Представители текущего лидера розыгрыша Премьер-лиги Англии находились на трибунах стадиона, принимавшего матч Крестьян и столичной «Герты». Именно к 22-летнему защитнику было приковано их пристальное внимание, уверен Bild.



Пока что неизвестно, намерен ли «Челси» переходить к более предметным действиям. Но, по всей видимости, летом Тольян наверняка станет объектом спора между богатыми европейскими клубами, учитывая успешные выступления как самого игрока, так и «Хоффенхайма» в рамках текущего сезона Бундеслиги.