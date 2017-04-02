Скауты Челси просматривали Тольяна в игре против Герты
Дата публикации: Вчера, 23:52 | Категория: Новости футбола
Ж. Тольяну, оборонительному футболисту «Хоффенхайма», удалось заинтересовать скаутскую службу «Челси» (Лондон).
Представители текущего лидера розыгрыша Премьер-лиги Англии находились на трибунах стадиона, принимавшего матч Крестьян и столичной «Герты». Именно к 22-летнему защитнику было приковано их пристальное внимание, уверен Bild.
Пока что неизвестно, намерен ли «Челси» переходить к более предметным действиям. Но, по всей видимости, летом Тольян наверняка станет объектом спора между богатыми европейскими клубами, учитывая успешные выступления как самого игрока, так и «Хоффенхайма» в рамках текущего сезона Бундеслиги.
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