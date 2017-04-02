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Ювентус следит за нападающим Порту Браими

Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола

Ювентус следит за нападающим Порту Браими

«Ювентус» заинтересован в подписании талантливого алжирского футболиста «Порту». По версии издания Tuttosport, скаутская служба клуба из Турина отрядила своих представителей на игру Драконов с «Бенфикой» (27-тур Примейры) с целью мониторинга действий Я. Браими.

Ясин отыграл 87 минут, однако не сумел отличиться какими-либо результативными действиями. В сезоне 2016/2017 на его счету 17 проведённых матчей португальского первенства, четыре точных удара.

Трансферная стоимость Браими оценена в 18 000 000 евро. Трудовое соглашение между игроком и португальским грандом действительно до лета 2019 года.

На данный момент «Порту» идёт вторым в своём чемпионате.

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