Ювентус следит за нападающим Порту Браими
Дата публикации: Вчера, 23:50 | Категория: Новости футбола
«Ювентус» заинтересован в подписании талантливого алжирского футболиста «Порту». По версии издания Tuttosport, скаутская служба клуба из Турина отрядила своих представителей на игру Драконов с «Бенфикой» (27-тур Примейры) с целью мониторинга действий Я. Браими.
Ясин отыграл 87 минут, однако не сумел отличиться какими-либо результативными действиями. В сезоне 2016/2017 на его счету 17 проведённых матчей португальского первенства, четыре точных удара.
Трансферная стоимость Браими оценена в 18 000 000 евро. Трудовое соглашение между игроком и португальским грандом действительно до лета 2019 года.
На данный момент «Порту» идёт вторым в своём чемпионате.
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