Абаев и Янбаев летом покинут Локомотив

Грядущим летом «Локомотив» (Москва) может остаться без двух своих игроков, голкипера и защитника, о чём извещает Федеральное агентство новостей.



Как И. Абаев, так и Р. Янбаев этим летом могут стать свободными агентами – их контракты до этого времени потеряют свою юридическую силу. Абаев желает чаще играть, в то время как на Янбаева в рядах Железнодорожников больше не рассчитывают. Ему было предложено переоформить трудовой договор, однако достичь согласия по заработной плате сторонам так и не удалось.



В сезоне 2016/2017 Абаев отыграл за «Локо» 2 поединка, в то время как Янбаев выходил на поле в 16-и матчах, и даже единожды внёс в свой актив результативную передачу.