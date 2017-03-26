Лион хочет включить братьев Эрнандесов в сделку по Ляказетту
Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола
Повышенный интерес «Атлетико» (Мадрид) к А. Ляказетту спровоцировал «Лион» на выдвижение собственных условий по этой сделке. На место Александра Ткачи хотят заполучить Л. и Т. Эрнандесов, которые по контракту принадлежат Матрасникам.
И Лукас, и Тео родились в Марселе, однако воспитывались в футбольной академии мадридского клуба. По данным AS, молодые защитники впечатлили своим прогрессом президента «Лиона» Ж.-М. Ола, который намерен усилить текущее слабое звено своего клуба – оборонительную линию.
Тем временем Ляказетт уже якобы договорился с «Атлетико» насчёт своего летнего перехода. Трансферная плата за француза может составить 40 000 000 евро.
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