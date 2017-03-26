Лион хочет включить братьев Эрнандесов в сделку по Ляказетту

Повышенный интерес «Атлетико» (Мадрид) к А. Ляказетту спровоцировал «Лион» на выдвижение собственных условий по этой сделке. На место Александра Ткачи хотят заполучить Л. и Т. Эрнандесов, которые по контракту принадлежат Матрасникам.



И Лукас, и Тео родились в Марселе, однако воспитывались в футбольной академии мадридского клуба. По данным AS, молодые защитники впечатлили своим прогрессом президента «Лиона» Ж.-М. Ола, который намерен усилить текущее слабое звено своего клуба – оборонительную линию.



Тем временем Ляказетт уже якобы договорился с «Атлетико» насчёт своего летнего перехода. Трансферная плата за француза может составить 40 000 000 евро.