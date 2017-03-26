  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Лион хочет включить братьев Эрнандесов в сделку по Ляказетту

Дата публикации: Вчера, 23:49 | Категория: Новости футбола

Лион хочет включить братьев Эрнандесов в сделку по Ляказетту

Повышенный интерес «Атлетико» (Мадрид) к А. Ляказетту спровоцировал «Лион» на выдвижение собственных условий по этой сделке. На место Александра Ткачи хотят заполучить Л. и Т. Эрнандесов, которые по контракту принадлежат Матрасникам.

И Лукас, и Тео родились в Марселе, однако воспитывались в футбольной академии мадридского клуба. По данным AS, молодые защитники впечатлили своим прогрессом президента «Лиона» Ж.-М. Ола, который намерен усилить текущее слабое звено своего клуба – оборонительную линию.

Тем временем Ляказетт уже якобы договорился с «Атлетико» насчёт своего летнего перехода. Трансферная плата за француза может составить 40 000 000 евро.

Нравится
Похожие новости:
  • Ляказетт может заменить Гризманна в Атлетико
    Ляказетт может заменить Гризманна в Атлетико
    По версии авторитетного издания Англии The Telegraph, А. Ляказетт, представитель национальной французской команды, может сменить своего...
  • Ляказетт летом намерен покинуть Лион
    Ляказетт летом намерен покинуть Лион
    Забивной французский форвард А. Ляказетт, представляющий «Лион», намерен уйти из своего клуба, как только откроется следующее трансферное...
  • Лион присоединился к гонке за Эвра
    Лион присоединился к гонке за Эвра
    «Лион» видит усиление своего состава в опытном защитнике «Ювентуса» П. Эвра, известном своими выступлениями за «Ман...
  • Ювентус готов потратиться на Толиссо
    Ювентус готов потратиться на Толиссо
    Действующий чемпион Италии готов расстаться с солидной денежной суммой ради приобретения полузащитника «Лиона» К. Толиссо. По данным...
  • Атлетико: готовы выложить 30 млн евро за Ляказетта
    Атлетико: готовы выложить 30 млн евро за Ляказетта
    «Атлетико» вышел на «Лион» с 30 миллионным предложением по трансферу форварда Александра Ляказетта в мадридский клуб,...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2016
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close