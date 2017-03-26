Вест Хэм не планирует продлевать контракт с Биличем
Дата публикации: Вчера, 23:43 | Категория: Новости футбола
С. Билич, текущий менеджер «Вест Хэма», следующим летом может лишиться своего места трудоустройства. По версии The Telegraph, начальство лондонской команды не особо удовлетворено результатами Молотобойцев в сезоне 2016/2017 Премьер-лиги Англии.
Текущий трудовой договор между хорватским специалистом и «Вест Хэмом» действителен до лета 2018-го. Подмечено, что только улучшенные результаты игры команды могут заинтересовать боссов клуба продлить контракт со Славеном в начале 2018-го года.
Отыграв 29 туров в своём национальном первенстве, «Вест Хэм» расположился всего лишь на двенадцатой строчке в таблице соревнования.
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