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Спартак готов выделить летом на трансферы 20 млн евро

Дата публикации: Вчера, 23:42 | Категория: Новости футбола

Спартак готов выделить летом на трансферы 20 млн евро

Примерно 20 000 000 евро готов истратить текущий лидер Премьер-лиги России «Спартак» (Москва) на приобретение новых исполнителей (информация получена от Федерального агентства новостей).

Издание убеждено, что М. Каррера, наставник спартаковцев, нуждается в пополнении состава футболистов, и намерен лично обсудить с управленцами клуба возможные финансовые вливания в летнюю трансферную кампанию.

«Спартак» собирается усилить свои оборонительные редуты, а также подписать по меньшей мере двух представителей центральной линии.

Добавим, что от ЦСКА и «Зенита» бело-красные оторвались уже на шесть очков – достаточно весомая заявка на чемпионство в этом сезоне.

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