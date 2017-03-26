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Челси может включить Косту по трансферу двух игроков ПСЖ

Дата публикации: Вчера, 23:36 | Категория: Новости футбола

Челси может включить Косту по трансферу двух игроков ПСЖ

Текущий лидер Премьер-лиги Англии «Челси» активно интересуется двумя представителями ПСЖ, о чём передал информацию TuttoMercatoWeb.

Синие намерены купить аргентинского полузащитника Х. Пасторе, в то время как имя другого интересующего «Челси» игрока пока что не называется. Отмечен интересный факт: лондонцы хотят включить своего форварда Д. Косту в сделку по приобретению двух футболистов парижского гранда.

Ранее ходили слухи, что наставник Аристократов Конте нуждается в А. Морате, с которым прежде сотрудничал в рядах «Ювентуса». Именно Альваро рассматривался в качестве потенциальной замены Диего в случае ухода бразильского испанца.

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