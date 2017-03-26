Монако готов продать Мбаппе Реалу за 112 млн фунтов
Дата публикации: Вчера, 23:34 | Категория: Новости футбола
Потенциальная суперзвезда княжеского «Монако» К. Мбаппе может стоить «Реалу» (Мадрид) 112 000 000 фунтов, о чём информирует источник SunSport.
Сделка может стать самой резонансной в истории футбола, так как максимальная на данный момент трансферная плата была произведена в 2016-м году в размере «всего лишь» 91 000 000 фунтов. За эти ошеломительные деньги перешёл соотечественник Килиана П. Погба в состав «МЮ».
18-летний Мбаппе в этом сезоне поразил весь футбольный мир, эффективно выступая не только во французской Лиге 1, но и в Лиге Чемпионов. 32 проведённых матча понадобились Килиану в сезоне 2016/2017, чтобы отличиться 19 точными ударами и 11 ассистами.
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