Монако готов продать Мбаппе Реалу за 112 млн фунтов

Потенциальная суперзвезда княжеского «Монако» К. Мбаппе может стоить «Реалу» (Мадрид) 112 000 000 фунтов, о чём информирует источник SunSport.



Сделка может стать самой резонансной в истории футбола, так как максимальная на данный момент трансферная плата была произведена в 2016-м году в размере «всего лишь» 91 000 000 фунтов. За эти ошеломительные деньги перешёл соотечественник Килиана П. Погба в состав «МЮ».



18-летний Мбаппе в этом сезоне поразил весь футбольный мир, эффективно выступая не только во французской Лиге 1, но и в Лиге Чемпионов. 32 проведённых матча понадобились Килиану в сезоне 2016/2017, чтобы отличиться 19 точными ударами и 11 ассистами.